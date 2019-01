Wijk Becelaeres Hof klinkt op het nieuwe jaar VDI

29 januari 2019

18u07

Bron: VDI 0

De inwoners van de wijk Becelaeres Hof hielden onlangs een gezellige nieuwjaarsreceptie. “We hadden een grote opkomst in het JOC, waar de receptie plaatsvond”, vertelt Jean-Claude Coelembier. “Het was een gezellige bijeenkomst met de wijkbewoners. Ze genoten in een gezellige sfeer van hapjes en drankjes.”