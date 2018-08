Wielertoeristenclub organiseert eerste Mandel Classic 28 augustus 2018

Wielertoeristenclub De Mandelfietsers organiseert op 1 en 2 september, in samenwerking met VBR-VWB, voor het eerst de Mandel Classic.





Het gaat om een toertocht over diverse afstanden. Er is keuze tussen ritten van 45, 80, 115 en 150 kilometer en een familietocht van 25 kilometer. De start en aankomst zijn aan de sporthal van Ingelmunster. Het parcours is bewegwijzerd en er is een gratis bewaakte fietsparking voor en na de rit. Nadien kan je je omkleden en douchen in de sporthal. Er is een gratis pechdienst. Elke deelnemer krijgt ook een gratis glaasje cava en een boterham. Meer info: www.mandelfietsers.be. (VDI)