Wie schenkt toegetakeld katje nieuwe thuis? 07 juli 2018

02u35 0

Dierenarts Ines Verborgh heeft donderdagavond een vondelingenkatje binnengekregen, waarvan het pootje op drie plaatsen gebroken was. Ze lapte het dier gratis op, maar is nu op zoek naar een nieuwe thuis voor het katje. "Het dier moet zo'n zes à zeven weken oud zijn", vertelt Ines. "Het werd woensdag gevonden in de buurt van provinciedomein Wallemote. Ze werd binnengebracht door een lieve vrouw, maar de kosten zouden te hoog oplopen. Na een nacht slapen heb ik toch beslist om de kat op eigen kosten te revalideren in plaats van euthanasie toe te passen. Voorlopig blijft ze bij mij tot ze volledig hersteld en mobiel is. Dat zal zo'n twee weken duren. Daarna zoek ik er een plekje voor." Dierenvrienden die de kat een nieuwe stek willen bieden, kunnen mailen naar ines@verborgh.be. (VDI)