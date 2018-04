Wie krijgt het Izegems Reuzenfrietje op? 14 april 2018

De Vlaamse frituurwereld telde al de Balense reus en enkele varianten, maar sinds deze week is er ook het Izegemse Reuzenfrietje. Wie dat gerecht in frituur De 5-Vijfwege bestelt, krijgt een reuzenportie friet van 1,5 kilogram, afgewerkt met twee spiegeleitjes en wat spek. "Ik zat al een tijdje op een ludieke actie te broeden en dit is het geworden", glundert uitbater Wouter Verhaeghe. "Wie er in slaagt dit gerecht binnen de twintig minuten op te eten, wint een maand gratis frieten bij ons. Ik vond het wel een leuke uitdaging en de mensen blijkbaar ook. Er zijn al heel wat klanten die het geprobeerd hebben, maar tot nu toe is er niemand in geslaagd. Ook op sociale media regent het reacties van mensen die het willen proberen. Een 'normale' grote portie friet weegt tussen de 350 en 500 gram, dus deze van 1,5 kilogram is een iets grotere uitdaging. Op termijn wil ik er wel een makkelijker hapbare variant in mijn frituur van brengen, maar nu vind ik het leuk om te zien wie zich allemaal aan deze uitdaging zal wagen." (VDI)