Wie is beste taartenbakker van Izegem? ISOTOPIA PAKT UIT MET WEDSTRIJD EN MIDDELEEUWS DORP VALENTIJN DUMOULEIN

08 mei 2018

02u30 2 Izegem Eind mei strijkt stadsfestival Isotopia in het Blauwhuispark neer voor het eerste van vier gratis evenementen. De aftrap gebeurt met een taartbakwedstrijd in Britse stijl. Naast deze wedstrijd verrijst er ook een heus middeleeuws dorp.

Isotopia splitst zich net als vorig jaar op in vier evenementen op vier dagen, verspreid tussen mei en september. Voor het eerste luik kan je op zondag 27 mei vanaf 10 uur terecht in kasteelpark Blauwhuis, met dus voor het eerst een 'Bake-off'.





"Iedereen kan meedingen naar de titel van beste taartbakker", vertelt jurylid Johan Geldhof van Chocolaterie Parfait. "Deelnemen kan in de categorieën drooggebak, fruittaarten, biscuit en wereld(s)gebak. Ook professionele bakkers mogen hun beste taart laten beoordelen, maar om het eerlijk te houden gebeurt dat in een aparte categorie. Voor elke categorie weerhouden we tien deelnemers. De jury bestaat verder uit enkele auteurs van bakboeken en Hans Martens, winnaar van het tv-programma Bake-Off Vlaanderen."





Voedselbank

Bakken gebeurt thuis. De taarten kunnen deelnemers die dag tussen 13 en 13.30 uur komen afgeven op Isotopia. "We gaan voor een gezellig tuinfeest in de sfeer van de bakwedstrijden die vaak op de Britse tv te zien zijn", gaat Johan verder. "De taarten verkopen we nadien per stuk ten voordele van voedselbank De Stamper. De beste recepten verschijnen later in een aparte receptenbrochure. Een van de hoofdprijzen is een namiddag meewerken in mijn atelier. De beste taart krijgt mogelijk een plaatsje in het aanbod van de Izegemse bakkers." Kinderen kunnen vanaf 14 uur in een aparte stand cupcakes versieren. Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 mei via bake-on@izegem.be.





Die dag palmt ook plantenbeurs Tuin & Sfeer het terrein voor het kasteel in. Aan de achterkant is er naast de bakwedstrijd 'Heerlyckheid Iseghem'.





Middeleeuws dorp

"Er komt een middeleeuws dorp", vertellen coördinatoren Geerwin Vandekerckhove en Simon Vanwalleghem. "Je kan je er laten straffen door een beul of munten laten slaan, maar ook een smid aan het werk zien, een zwaardvechtinitiatie volgen of met een katapult en kruisboog schieten."





Een tweede nieuw evenement vindt op zaterdag 30 juni plaats en heet 'Le Grand Départ'. "We zetten de tuin van middelbare school Prizma Campus College open voor het grote publiek en organiseren er een barbecue", vertelt Geerwin. "Iedereen kan zijn eigen vlees mee brengen. Wij zorgen voor borden, bestek, stokbrood, sauzen en groentjes. Je kan er cocktails en drankjes ten voordele van diverse projecten kopen. Muziek is er met het meezingprogramma 'Allez Chantez', waarbij vooral Franse chansons aan bod komen."





Fin Congé

Op zaterdag 25 augustus is er opnieuw muziekfestival Fin de Congé rond de Sint-Tillokerk en op zondag 9 september is er ter afsluiting van de kermis een vuurwerkspektakel op Koekezondag.





Meer info op www.isotopiafestival.be.