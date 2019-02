Werkstraf voor verkoop 19 kilo cannabis LSI

19 februari 2019

12u00

Bron: LSI 0 Izegem Een 23-jarige jongeman uit Izegem moet een werkstraf van 200 uren uitvoeren en een boete van 1.600 euro betalen voor verkoop van cannabis. Volgens de openbare aanklager in Kortrijk ging er maar liefst 19 kilogram softdrugs door zijn handen. Zijn Ford verklaarde de rechter verbeurd, net als 12.500 euro opbrengst.

“Hij raakte al vanaf zijn zestiende verslaafd”, klonk het bij zijn advocaat. Een huiszoeking op 25 april 2018 betekende het einde van de drugshandel van Jeremy L. In een kluis vonden de speurders één kilogram cannabis, gsm-toestellen, gripzakjes, cash geld,… Zelf hield hij het aanvankelijk op de verkoop van zo’n 9 kilogram in anderhalf jaar maar verder onderzoek bracht aan het licht dat er toch 19 kilogram in de Izegemse regio verdeeld werd. Zelf haalde hij zijn spul bij zijn leverancier ‘Bolle’. Kort voordat hij in april 2018 voor twee maanden in voorhechtenis achter de tralies vloog, verkocht hij 1 kilogram per week. “Hij deed het niet om rijk te worden maar om zijn eigen gebruik te financieren”, aldus de verdediging. “Zijn arrestatie was welkom. Hij startte meteen een begeleiding en is op vandaag van de drugs af.” De rechter merkte toch op dat een deel van zijn opbrengst ook naar gokspelen, facturen van zijn ouders en grote sier gingen. De opbrengst van zijn handel werd op 34.000 euro geschat.