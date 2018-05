Werkstraf voor slagen aan ex 24 mei 2018

Een 39-jarige man uit Izegem moet van de rechter een werkstraf van vijftig uren uitvoeren. Op 27 januari deelde Kenny B. bij het wisselen van het verblijf van hun kind drie klappen uit aan zijn ex. Hij maakte ook amok bij haar werkgever en trok twee krassen in haar voertuig. Alles gebeurde naar eigen zeggen in een emotionele opwelling en kaderde in de echtscheiding. (LSI)