Werken én genieten in Skyline Park SOFTWAREBEDRIJF BOUWT NIEUWE KANTOORTOREN EN LEGT GROENZONE AAN Charlotte Degezelle

01 december 2018

13u53 0 Izegem Tegen 31 maart 2019 is Skyline Park, vlak bij de E403 in Izegem, een feit. De familie Vandenberghe bouwde, net naast het hoofdkantoor van haar softwarebedrijf Skyline, een 50 meter hoge kantoortoren met bovenaan een evenementenzaal. Rond beide gebouwen zal iedereen terecht kunnen in een enorm park, met onder meer een looppiste en omnisportveld.

Ambitieus: dat is het project van de familie Vandenberghe zeker. Met Skyline Park wil ze naar eigen zeggen een antwoord bieden op de zogenaamde 'war on talent' door een unieke werkomgeving te creëren, een meerwaarde geven aan de lokale gemeenschap en bedrijven uit de omgeving, een bijdrage leveren aan het milieu én haar visitekaartje afleveren.

In 2014 nam internationaal gerenommeerde softwarebedrijf Skyline al het nieuwe kantoorgebouw in gebruik. Ernaast realiseert de familie nu een tweede kantoortoren die 50 meter de lucht in rijst. Het gaat om een ontwerp van architectenbureau Govaert & Vanhoutte Architects en het gebouw is bijna energieneutraal. Die toren wordt niet compleet ingepalmd door Skyline zelf. "Het gebouw is er voor iedereen: kleine bedrijven, gevestigde waarden, startups, verenigingen en inwoners uit de omgeving", vertelt Ben Vandenberghe, CEO van Skyline. "Speciaal voor de kleinere en startende ondernemingen komt er op twee verdiepingen een businesscenter met vergaderzalen, private kantoren en open ruimte. De overige verdiepingen kunnen flexibel en op maat worden opgesplitst en ingedeeld. Iedereen die zich hier vestigt, kan genieten van de vele voordelen van Skyline Park waaronder een fitnessruimte die 24/7 beschikbaar is voor alle werknemers en hun familie." Intussen is al de helft van de beschikbare ruimte besproken.

Bar en lounge

Bovenaan de toren bevindt zich een evenementenruimte die een adembenemend uitzicht geeft over Izegem, Roeselare en omstreken. "Bij goed weer zie je zelfs de Rode- en de Kemmelberg", aldus Ben Vandenberghe. "De evenementenruimte bestaat uit twee verdiepingen. Je vindt er het audiovisueel uitgeruste SkyTheater voor bedrijfspresentaties, de SkyBar met buitenterras op 40 meter hoogte en de SkyLounge. Deze ruimte kan gehuurd worden voor seminaries, opleidingen, culturele of privé-evenementen,..."

Rond beide gebouwen wordt binnenkort gestart met de aanleg van park van 30.000 vierkante meter.

Fietspad

"We hebben er bewust voor gekozen om die hele zone niet vol te bouwen. We plannen daarentegen een groene gordel met een loop- en wandelpiste van 400 meter, een omnisportveld en een klein amfitheater om te lunchen, overleggen, enzovoort", zegt Vandenberghe. "We stellen het park open, zodat de buurt kan meegenieten." Ook wordt bekeken of het fietspad langs de drukke Ambachtenstraat hierin ingepast kan worden om de veiligheid van alle voorbijgangers te garanderen. Meer informatie op www.skylinepark.be.