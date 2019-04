Wereldfestival organiseert kick-off met Argentijns concert VDI

18 april 2019

15u53

Bron: VDI 1 Izegem Het Wereldfestival in Izegem is van 4 tot en met 9 juli aan zijn 26ste editie toe. Het festival zal uitpakken met wat vernieuwingen, waaronder een kick-off die reeds op dinsdag 23 april plaats vindt. Dan kan je een concert van de Argentijnse band Milonga Sin Corte in cultuurcafé De Leest bijwonen.

“Het gaat om een gratis muzikale avond om meteen in de sfeer van het Wereldfestival te komen”, weet organisator Bart Dewitte. “Het concert geldt ook als kleine tip van de sluier en moet voor een extra kers op de taart zorgen op het eigenlijke festival.”

Milonga Sin Corte nam reeds deel aan heel wat Europese festivals en speelt sinds 2011 op verschillende podia in de regio van Cordona in Argentinië. De groep is gevormd rond zangeres Bie en gitarist Pablo Aventuroso. Meer artiesten sloten zich sindsdien bij de band aan en sinds 2017 is daaruit de Artistiek Folklore en Tango Compagnie Quebrache ontstaan.