Wereldfestival op zoek naar gastfamilies VDI

08 maart 2019

18u24

Bron: VDI 0 Izegem Het Wereldfestival is op zoek naar gastfamilies die van 3 tot en met 10 juli buitenlandse dansers en muzikanten willen ontvangen en onderdak bieden.

“Samen willen we hun verblijf in en rond Izegem zo aangenaam mogelijk maken”, zegt de organisatie. “Engageer je als gastfamilie en maak een ervaring mee die je leven rijker zal maken. Een week vol gezelligheid, avontuur, emotie, ritme en kleur. Izegem wordt ook dit jaar opnieuw eventjes een wereldstad. Aarzel dus niet en maak vriendschappen over de grenzen heen.”

Meer info en inschrijven via gastfamilies@wereldfestival.be of op 0486/11.13.54.