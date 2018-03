Weer sluikstorters aan carpoolparking 17 maart 2018

De carpoolparking aan het op- en afrittencomplex van de E403 op de grens van Izegem en Roeselare is weer herschapen in een sluikstort. "We brachten intussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die beheerder is van de carpoolparking op de hoogte van de situatie", zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "Een fauteuil, achtergelaten dozen met allerhande afval, ... Het is een puinhoop. Vrijdag werd ik op de hoogte gebracht van de situatie en vanmiddag kon ik zelf vaststellen dat door het sluikstorten heel wat parkeerplaatsen onbruikbaar geworden zijn. Op de carpoolparking is er sowieso al een overbezetting en door deze situatie is het voor de carpoolgebruikers nog moeilijker om een plaatsje te vinden zonder met de wagen over het zwerfvuil of het glas te moeten rijden." De Izegemse mobiliteitsschepen dringt ook aan op meer controle en hoopt dat alles snel opgeruimd wordt en dan ook netjes blijft. (VDI)