Wéér identiek ongeval op N36 aan oprit E403 20 maart 2018

Voor de zoveelste keer is gisteren in de vooravond een spectaculair ongeval gebeurd aan de oprit van de E403 in Izegem. Een Renault Captur, die uit de richting van Roeselare kwam en links de snelweg wilde oprijden in de richting van Brugge, werd iets voor half vijf in de rechterflank aangereden door een Volvo V60. De klap was bijzonder hevig. De zijkant van de Renault Captur, met amper 3.000 kilometer op de teller, werd compleet ingedrukt. De Volvo V60 raakte alleen vooraan serieus beschadigd. De bestuurder van de Renault, Jens D. (27) uit Oostkamp, liep lichte verwondingen op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de Volvo, Roeselarenaar Maarten D. (37), kwam niet ongehavend uit het ongeval. Het ongeval van gisteren is het zoveelste in de rij dat volgens hetzelfde scenario verloopt: afslaand verkeer dat in conflict komt met verkeer dat rechtdoor rijdt op de Rijksweg in de richting van Roeselare. De situatie is er nochtans netjes geregeld met verkeerslichten. Maar nu en dan verkijken automobilisten die afslaan zich op de situatie of gooit een roodrijder roet in het eten. Het menselijk leed bleef totnutoe gelukkig vrij beperkt. (VHS)