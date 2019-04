Wéér auto uit de bocht, bestuurder op de vlucht: burgemeester belooft maatregelen VHS & CDR

14 april 2019

18u26 6 Izegem Voor de zoveelste keer is zaterdag langs de Mezegemstraat in Kachtem, vlakbij de afzink van de brug aan de Rhodesstraat, een auto uit de bocht gegaan. De bestuurder was ongedeerd maar ging lopen. Het ongeval doet opnieuw de discussie van overdreven snelheid op die plek oplaaien. “We zijn het beu”, zegt bewoonster Romy Werbrouck.

Het ongeval gebeurde rond de middag, net op het moment dat bewoonster Romy Werbrouck met haar dochter met haar wagen de straat wilde oprijden. Een auto die vanuit de Rhodesstraat rechts de Mezegemstraat inreed, minderde nauwelijks vaart. De bestuurder verloor, zoals al zovelen voor hem, de controle over het stuur. De wagen belandde in de gracht. “Ook nu weer ben ik onmiddellijk gaan helpen”, zegt bewoonster Romy Werbrouck. “Ik hielp de deur van de wagen openhouden, zodat de bestuurder naar buiten kon klauteren. Eerst bleef hij nog even staan maar dan zei hij ‘ik ga naar huis’.” De vrouw geloofde haar oren niet. “Een ongeval veroorzaken en dan gewoon weglopen? Dat slaat toch werkelijk alles?”

Nuttige bloembakken

Niet alleen Romy maar ook heel wat andere bewoners ergeren zich al lang aan het feit dat nogal wat automobilisten te snel rijden in de Mezegemstraat. “De bocht van de brug in de Rhodesstraat naar onze straat is gewoon niet scherp genoeg waardoor je snelheid kunt blijven maken”, weet Romy. “We hebben die situatie al meer dan eens aangeklaagd maar zonder veel resultaat. Een tijdje geleden werden wel grote bloembakken geplaatst. Die helpen, omdat het nu moeilijk kruisen is. De bakken kunnen ook niet op straat zelf geplaatst worden omdat de vrachtwagens dan in de problemen komen.”

Rechte hoek lijkt ideaal

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) is niet doof voor de verzuchtingen van de bewoners. “De bloembakken die we plaatsten, zijn nuttig maar verhelpen het probleem niet helemaal”, beseft hij. “Op de buurtvergadering die we anderhalf jaar geleden in het Rhodesgoed organiseerden, op initiatief van ons gemeenteraadslid Nick Verschoot (ook een bewoner van de Mezegemstraat, red.), werden tal van voorstellen gedaan. Eén daarvan was om van de hoek van de Rhodesstraat naar de Mezegemstraat recht te maken, 90 graden dus. Op die manier kunnen automobilisten niet anders dan serieus te vertragen om af te slaan. Met een vrachtwagen hebben we een test gedaan om te zien of de draaicirkel in dat geval nog groot genoeg is. Het leverde geen problemen op. Nu moeten we, in overleg met het Agentschap Wegen & Verkeer, nagaan hoe snel we die ingreep kunnen realiseren.”