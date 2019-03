Wasmand op kachel veroorzaakt rook in woning LSI

08 maart 2019

21u06

Een wasmand op een gaskachel heeft vrijdag rond 20.15 uur heel wat rook veroorzaakt in een rijwoning op de hoek van de Wezestraat en de Baronstraat in Emelgem. Buren roken een brandgeur en hoorden een brandalarm. Aanvankelijk was niet duidelijk van waar de geur afkomstig was, tot er rook uit de dakramen van de woning op de hoek kwam. De brandweer moest de glazen voordeur stuk slaan om binnen te raken. De bewoonster bleek niet thuis. Al snel werd duidelijk dat een wasmand op een gaskachel aan de oorzaak lag. Behalve de schade aan de mand en de kledij en wat geur- en rookschade berokkende de brand geen andere schade.