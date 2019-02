Wandelgebied kasteelpark Blauwhuis breidt uit

en er komt een speelbos VDI

20 februari 2019

13u20

Bron: VDI 2 Izegem Binnenkort wordt een groter deel van het park rond kasteel Blauwhuis toegankelijk voor wandelaars. Een groot stuk van het park achteraan bleef lange tijd afgesloten, maar het Agentschap Natuur & Bos zal het alsnog openstellen. Aan de voorkant van het domein komt ook een speelbos.

Het kasteelpark is sinds april 2017 open voor het grote publiek. Een deel achteraan bleef tot nu toe afgesloten om bepaalde fauna en flora niet te hinderen. “Het gaat onder andere om een reigerkolonie, maar nu blijkt dat er toch een route kan komen zonder de dieren te storen”, vertelt groenschepen Caroline Maertens (N-VA). “Op die manier kunnen we een nieuwe wandellus op het domein aanleggen. Je zal in de toekomst het brugje aan de vijver kunnen opwandelen en in plaats van nu te moeten terugkeren zal je in de toekomst verder kunnen wandelen naar het achterste deel. Daar situeert zich ook een ijskelder die Natuur & Bos in ere wil herstellen om de vleermuizenpopulatie er te helpen. Dat deel blijft wel afgesloten.”

Speelbos

Een deel van het bos aan de voorkant van het domein zal ook als speelbos ingericht worden. Het Agentschap Natuur & Bos zal het bosbeheer in het hele park op zich nemen. De stad zal de gazons, sierstruiken en verharde paden onderhouden. Projectontwikkelaar Urbes, die het kasteel kocht en er horeca en kantoren in onder wil brengen, is verantwoordelijk voor zijn gebouwen en enkele bruggetjes. “In ruil voor het beperkt onderhoud dat de stad op zich neemt krijgt de stad kosteloos het beheer over de gazons en het speelbos en blijft deze 10 hectare groene long in onze stad steeds toegankelijk voor iedereen”, besluit de schepen.

Kunstwerken

Justine Hollevoet (sp.a) vroeg op de gemeenteraad nog of het mogelijk was kunstwerken op het domein te voorzien. “Een samenwerking met de Kunstacademie voor Beeldende Kunst is misschien een optie”, zegt ze. “Op die manier kan het park een nieuw publiek aanspreken en maken bestaande bezoekers kennis met kunst.” Bevoegd schepen Kurt Himpe (N-VA) houdt de boot af. “Er is ooit zo’n vraag van het Izegems Keramiek Collectief gekomen, maar ze zijn uiteindelijk naar de site van de vroegere Heilig-Hartschool uitgeweken omdat er daar meer sociale controle is. Bovendien kunnen kunstwerken sommige evenementen hinderen. Het lijkt me niet praktisch om die beelden telkens te moeten verwijderen. Dat kan mogelijk ook tot schade aan de werken leiden.”

Balder Clarys (Groen) pleitte tot slot voor ‘bespeelbare kunst’ in het park. “Een combinatie van een speelobject en een kunstwerk”, zegt hij. “Een laagdrempelige manier om met kunst in contact te komen.” Jeugdschepen Lothar Feys (N-VA), die ooit zelf zo’n voorstel lanceerde, belooft het idee mee te nemen.