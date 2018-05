Wachtrij voor tickets Wouter Deprez en Het Zesde Metaal 22 mei 2018

De voorverkoopdag voor het najaarsprogramma van het Izegemse cultuurhuis afgelopen zaterdag was een groot succes. Uren voor de deuren openzwaaiden, stonden er al mensen aan te schuiven. "Om 7 uur 's morgens stond er al honderd man in de rij", zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). "Het was een stormloop op de tickets voor het optreden van Wouter Deprez en Het Zesde Metaal. Ook voor Freddy De Vadder, Het Eftelingtheater en Circus Ronaldo gingen de tickets vlotjes buiten." Het optreden van Het Zesde Metaal is al uitverkocht, net als een van de geplande optredens van Wouter Deprez. (SVR)