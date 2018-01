Waardevolle panden evalueren tijdens erfgoedwandeling 26 januari 2018

02u27 0

De stad Izegem heeft in samenwerking met erfgoeddienst RADAR een nieuw evaluatiesysteem ontwikkeld om de bouwaanvragen voor historisch waardevolle panden mee te kunnen beoordelen. "In het evaluatiesysteem wordt aangegeven of een sloop of verbouwing mogelijk is", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) uit. In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed zijn 511 items opgenomen, waarvan er 384 nog vastgesteld zijn. In Izegem zijn er ondertussen al 33 beschermde panden. Het meest recente beschermingsdossier is de voormalige elektriciteitscentrale en de schoorsteen in de prins Albertlaan. De nieuwe methode wordt tijdens een infosessie op 11 februari om 15 uur in zaal Meilief uit de doeken gedaan. Er is die dag ter illustratie een wandeling met een gids door het centrum van de stad om te kijken hoe het beleid in de praktijk omgezet wordt. Inschrijven via info@bienet.be. (SVR)