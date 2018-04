Waanzin Open Air nieuw op de festivalkalender 12 april 2018

Na vier edities Univerz op de site Sabbe-Dubaere palmt op zaterdag 19 mei het nieuwe festival Waanzin Open Air dezelfde locatie langs de Prins Albertlaan in. "Het terrein wordt er omgevormd tot een openluchtevenement dat dit keer mikt op een iets ouder publiek. "Het wordt een dancefestival voor jongeren ouder dan achttien", klinkt het bij Jean-Marie Vanfleteren van de vzw 50/50, die het evenement samen met Ultim Events organiseert. "De focus komt oa. te liggen op oude danceplaten op het Retro Empire-podium. Hiervoor gaan we een samenwerking aan met Legendary 90s en Bonzai Records. Op het Feathers-podium staat R&B centraal en op de Versuz-Stage staat de gelijknamige Hasseltse discotheek in voor de beats." Op de affiche prijkt een mix van regionale dj's en internationaal talent, van Dennis Cartier en Blvckprint en Maddis tot Yves Deruyter en Peter Luts. De titel Waanzin slaat ook op de inkleding, met special effects, vuurspuwers, steltenlopers, danseressen en surprise acts. "We kunnen rekenen op de medewerking van de stad en gaan ook voor een nultolerantie op vlak van druggebruik", verzekert de organisatie. "We gaan daarom ook extra inzetten op security en stewards. Voor deze eerste editie hopen we op een 3.000 bezoekers." Er zijn tickets te koop voor 25 euro en is er ook de mogelijkheid om VIP-tickets te kopen. Meer info: www.waanzinopenair.be. (VDI)