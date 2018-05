Waaghalzen glijden veertig meter naar beneden 07 mei 2018

Durvers tekenden gisteren present aan de nieuwe kantoortoren van Skyline Communications. Die is nog in aanbouw, maar voor Open Wervendag kon het publiek er een bezoekje brengen.





Kinderen konden in een mobiele kraan plaatsnemen, maar echte waaghalzen mochten via een death ride veertig meter naar beneden glijden. Een uitdaging die Sander Dhaene, Lore Van Essche, Lynn Demonie en Lynn Lanssens met plezier aangingen. "We houden wel van een kick en deze death ride past perfect in het plaatje", zegt Lore. "Lynn Lanssens werkt hier als HR-manager en wilde ons van het mooie uitzicht laten genieten. Klaar zitten om te springen was wel beangstigend, maar de rit zelf was fantastisch. Al ging het snel. In amper enkele seconden stonden we beneden, maar dit is zeker voor herhaling vatbaar."





De nieuwe kantoortoren moet in het voorjaar van 2019 afgewerkt zijn en zal op de bovenste twee verdiepingen een evenementenzaal met aula bevatten.





