Vuurspektakel Isotopia voor het eerst op Centrumbrug 07 september 2018

02u41 0 Izegem Nu zondag sluit de kermisweek op Koekezondag traditioneel af met een vuurwerk.

Sinds vorig jaar valt dat evenement onder de vlag van stadsfestival Isotopia en kreeg het wat meer inkleding. Toen zorgden acrobaten van het Franse gezelschap POK voor de omkadering. "Omdat niet iedereen hun spektakel op Wandel op de Mandel goed kon zien, hebben we voor dit jaar meteen het grootste podium van de omgeving ingepalmd: de Centrumbrug", vertelt Geerwin Vandekerckhove. "Ik zal er met mijn band Waar is Ken? - met ook nog Toon Bosschaert, Marlies Dorme, Lino Lefever en Gunter Callewaert in de rangen - voor muzikale ondersteuning zorgen. We brengen een soundscape van enkele van onze nummers die perfect zou moeten passen bij het vuurspektakel. Vanop de brug worden wat kleinere vuurwerkpijlen afgestoken. De grote gaan de lucht in achter ons aan de Noordkaai. De Izegemse trommelkorpsen komen voor een spetterende apotheose zorgen."





Het publiek kan alles volgen op de Zuidkaai en voor het eerst vanop Wandel op de Mandel. De Centrumbrug wordt zondagavond wel al om 19 uur voor alle verkeer afgesloten. Om 21 uur begint het vuurspektakel. Het duurt ongeveer een half uur. (VDI)