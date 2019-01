Vuilniswagens rijden niet uit door sneeuw VDI

23 januari 2019

10u35

Afvalintercommunale IVIO laat weten dat het door de sneeuwval enkele ophaalrondes in Izegem en Lendelede niet kan afwerken. Ze worden niet verplaatst. Inwoners wordt gevraagd hun huisvuilzakken terug binnen te halen en volgende week opnieuw buiten te plaatsen.

In Izegem gaat het om ophaalronde Izegem B (huisvuil, PMD en papier & karton). In Lendelede gaat het om de hele huisvuilronde die geschrapt is.

”Grote invalswegen en de stads- of dorpskern kunnen misschien toegankelijk zijn maar de voetpaden liggen er glad en gevaarlijk vol sneeuw bij”, klinkt het bij IVIO. “En alle landelijke wegen zijn niet toegankelijk voor dergelijk zwaar vervoer waardoor de veiligheid van de ophalers in het gedrang komt. Daarom heeft de ophaaldienst beslist de ophaalrondes van vandaag niet uit te voeren.De ophaalrondes worden niet verplaatst, we vragen om het afval terug binnen te nemen en bij de volgende ophaalronde terug buiten te plaatsen.”