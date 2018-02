Vuilnisbakflitser klist ruim kwart automobilisten aan Sasbrug 24 februari 2018

02u46 0

De nieuwe mobiele digitale snelheidsmeter van de politiezone Riho (Roeselare-Izegem-Hooglede) heeft haar reputatie opnieuw alle eer aangedaan. Verstopt in een vuilnisbak flitste het toestel dinsdag aan de Sasbrug in Kachtem (Izegem) op anderhalf uur maar liefst 109 automobilisten. Dat is meer dan een kwart van de 393 gecontroleerde voertuigen. Aan de Sasbrug is de snelheid beperkt tot 50 kilometer per uur. De automobilist met de zwaarste voet passeerde er aan 93 kilometer per uur. In amper twee maanden tijd is de digitale snelheidsmeter, die in beide richtingen kan flitsen, in een vuilnisbak of container verstopt kan worden én geen flitslicht meer laat zien, uitgegroeid tot de schrik van menig automobilist in de politiezone Riho. Op de gewestweg N36 (Rijksweg) in Izegem, waar eerder al een pak overtredingen werden vastgesteld, lijkt de inzet van het toestel al vruchten af te werpen. Steeds meer automobilisten houden er zich aan de snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. De politiezone Riho is de eerste politiezone in West-Vlaanderen die van een mobiele digitale snelheidsmeter gebruik maakt. (LSI)