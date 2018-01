Vuilnisbakcamera aan VTI: 70 procent bestuurders te snel in zone 30 24 januari 2018

02u44 0 Izegem In slechts 20 minuten zijn aan het VTI van Izegem 154 bestuurders, onder wie bromfietsers, betrapt die te snel reden in de zone 30. Ze kwamen in het vizier van de nieuwe vuilnisbakcamera.

Iets meer dan 70 procent van in totaal 217 gecontroleerde bestuurders liep tegen de lamp in de Italianenlaan in Izegem. Dat gebeurde tijdens een controle toen de les in het VTI net uit was. "Ons nieuw mobiel flitstoestel dat we in een vuilniscontainer kunnen verbergen, draaide meteen overuren", zegt commissaris Carl Vyncke. "De manier waarop de camera staat opgesteld, is veel discreter dan onze flitswagen, bij heel wat mensen ook wel gekend als 'de ADO' (verwijzing naar de letters op de nummerplaat, red.). De resultaten verwonderen ons dan ook niet. 30 per uur is een snelheid die weinigen respecteren, zelfs aan scholen. Ook bromfietsers rijden er vaak te snel."





Volgens Vyncke wordt de supercamera sinds begin vorige week ingezet. "Niet elke dag, maar toch frequent en zeker in de omgeving van scholen. Die zijn het meest kwetsbaar als het op zwakke weggebruikers aankomt. We doen dit niet om mensen te pesten of zoveel mogelijk bestuurders te bekeuren, integendeel. Doel is om de snelheid te doen dalen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. In een ideaal scenario gebeuren geen overtredingen meer. We zijn realist genoeg om te beseffen dat zoiets een utopie is." De vuilbakcamera wordt ook ingezet in straten die door inwoners van de zone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede) gemeld worden als gevaarlijk. Als die meldingen terecht blijken, wordt bekeken welke acties (flitsen, aanpassing van de infrastructuur, bijkomende verkeersborden,...) nodig zijn om het probleem aan te pakken. (VDI/VHS)