Vrouw rooft portefeuille uit handtas van voormalig volksvertegenwoordigster Annemie Descheemaeker verwondert dat zoiets kan in rustige omgeving VHS

10 januari 2019

19u53 0 Izegem Annemie Descheemaeker (67), in een vroeger leven volksvertegenwoordigster voor Agalev (nu Groen), is woensdag in de vooravond het slachtoffer geworden van een diefstal. Een onbekende vrouw roofde haar portefeuille.

“Ik had woensdag om 17 uur met een vriendin afgesproken op het domein van de paters kapucijnen in Izegem, voor een vrijwilligersactiviteit in De Lochting”, doet Annemie het verhaal. “Omdat er nogal wat moest uitgeladen worden, parkeerden we onze wagens dicht tegen de dankkapel. De koffers stonden open. Ik maakte de fout om mijn handtas niet eerst naar binnen te brengen. Dat deed ik eigenlijk pas met de laatste spullen die ik uit m’n auto haalde. Mijn vriendin vertrok, ik bleef om binnen nog een en ander klaar te zetten. Toen ik wat later mijn smartphone uit m’n handtas wilde halen, merkte ik onmiddellijk dat die minder woog dan anders.”

Bejaarde moeder van vriendin was getuige

Annemie besefte dat ze beroofd werd. “Ik was over mijn toeren en belde mijn vriendin. Ook zij kon het nauwelijks geloven. Op het domein is er immers weinig beweging. De plek waar onze auto’s stonden, ligt ook behoorlijk ver van de straat.” Kort nadien belde de vriendin van Annemie terug. “Wat ik niet wist, was dat zij haar bejaarde moeder had meegebracht toen we de spullen moesten uitladen. Zij was echter in het voertuig blijven zitten en zag de diefstal gebeuren. Maar ze dacht dat ik het was en vond er daarom niks abnormaals aan.” Dankzij de moeder van haar vriendin weet Annemie dat haar portefeuille werd gestolen door een blanke vrouw met kort haar en drager van een oranje-rode jas. “Ik besef dat het geld en een aantal persoonlijke souvenirs die er in staken, definitief verdwenen zijn”, zegt Annemie. “De bankkaarten die ook weg zijn, liet ik onmiddellijk blokkeren. Maar anderzijds hoop ik dat mijn persoonlijke documenten ergens opduiken. Anders wacht me een hoop heen-en-weer-geloop om dat allemaal weer in orde te krijgen”, besluit Annemie.