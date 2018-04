Vrouw gered uit flat in lichterlaaie MEDEBEWONER RUIKT BRANDGEUR EN REPT ZICH NAAR SLACHTOFFER LIEVEN SAMYN

06 april 2018

02u45 0 Izegem Dankzij een rookmelder én de fijne reukzin van medebewoner Etienne Vanryckeghem is gisterenmiddag in Izegem een 53-jarige alleenstaande vrouw uit haar brandende appartement gered. Wellicht veroorzaakte een gevallen sigaret de vlammen.

Etienne Vanryckeghem was rond 13 uur aan het poetsen in het appartementsgebouw boven de voormalige kledingzaak Wimbledon in de Nieuwstraat in het centrum. "Plots rook ik een brandgeur en hoorde een brandalarm in werking treden", vertelt de man, die op het gelijkvloers was. "Ik verwittigde mijn echtgenote Liliane, die nog op de derde verdieping in ons appartement was, en ging op zoek naar de oorzaak van de brand. Op de tweede verdieping was de rook het ergst. Ik bonkte op de deur van het appartement, tot bewoonster Rita de deur opende. Ze leek wat verward en niet echt van plan haar appartement te verlaten, ondanks de rook. We zagen ook vlammen op een halve meter hoogte in de buurt van het toilet. Samen met een andere man en mijn echtgenote slaagde ik erin Rita naar beneden te helpen en de hulpdiensten te alarmeren. Ik kon ook mijn hondje nog meenemen." Met zijn echtgenote en de ambulanciers ontfermde Etienne zich buiten op de stoep over bewoonster Rita Sintobin. Ter plaatse kreeg ze wat extra zuurstof toegediend, vooraleer naar het ziekenhuis overgebracht te worden.





Alle hens aan dek

De toegesnelde brandweer van de zone Midwest slaagde er snel in de vuurhaard in het appartement op de tweede verdieping te blussen. "Het was aanvankelijk alle hens aan dek, omdat er in de oproep melding was gemaakt van een appartementsbrand en bewoners die aanwezig waren", vertelt brandweerkapitein Rob Nachtergaele. "Gelukkig was de bewoonster al geëvacueerd en waren ook de andere flatbewoners al buiten, zodat we ons op het blussen van de brand konden concentreren. Het vuur was snel onder controle, maar doordat de deur van het appartement open was blijven staan, had de rook zich in het hele gebouw en in de andere appartementen verspreid. Grondige ventilatie was nodig."





Onbewoonbaar

Een gevallen sigaret in de gang van het appartement van Rita Sintobin bleek de boosdoener. De sigaret stak wat andere spullen in brand. De deur naar het toilet en het pleisterwerk van het plafond liepen door de hitte heel wat brandschade op. In de rest van het appartement op de tweede verdieping is er vooral rookschade. Voorlopig is de flat onbewoonbaar. De andere appartementen liepen geen schade op. Na ruim een uur konden ook Etienne en Liliane opnieuw naar hun appartement terugkeren. Tijdens de bluswerken bleef de Nieuwstraat, de verbindingsweg tussen de centrale brug en de Korenmarkt en de Roeselaarse- en Baron de Pélichystraat, volledig afgesloten voor het verkeer.