Vrouw die met Aixam snelweg oprijdt, krijgt voorwaardelijke boete

12 maart 2019

Een 48-jarige automobiliste kreeg van de Kortrijkse politierechter een voorwaardelijke boete van 1.600 euro. De politie kon Natalia R. op de oprit van de E403 in Izegem tot stilstand brengen toen ze met haar brommobiel Aixam de E403 opreed. “Ze reed de snelweg op zonder dat ze het besefte”, verontschuldigde haar partner zich in de plaats van de dame van Russische afkomst. Enige excuus: de vrouw was het Nederlands niet volledig machtig en had dus geen rijbewijs. Ondertussen behaalde ze dat wel. De rechter toonde zich mild en sprak de boete voorwaardelijk uit. Aan 302 euro kosten ontsnapte de automobiliste niet.