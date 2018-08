Vrachtwagens botsen 23 augustus 2018

02u25 0

Op de Rijksweg (N36) in Izegem botsten gisterochtend rond kwart voor tien twee vrachtwagens. Dat gebeurde aan de verkeerslichten op de brug over de E403 richting Izegem. Een lichte vrachtwagen van Post NL kon niet tijdig remmen en knalde achteraan op een andere vrachtwagen die aan de verkeerslichten halt had gehouden. De vrachtwagen van de pakjesdienst moest getakeld worden. De hinder voor het verkeer duurde zo'n twee uren. Twee rijstroken bleven al die tijd versperd. Verkeer kon wel via de twee voorsorteerstroken blijven passeren. (LSI)