Vos slaat slag in kippenpark 08 juni 2018

In het kippenpark van bewoners uit de Lendeleedsestraat in Izegem zijn gisteren tien kippen dood aangetroffen. Van twee kuikens is helemaal geen spoor. Vermoedelijk sloeg een vos er zijn slag. De voorbije weken kregen ook bewoners uit de Masteneik- en Ardooisestraat al met dode kippen af te rekenen. (LSI)