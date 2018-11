Vos(sen) opnieuw toegeslagen aan Wallemote 22 november 2018

02u23 0 Izegem Bij bouwaannemer en dierenliefhebber Dirk De Jaeger (64) uit Izegem hebben vossen dinsdagnacht opnieuw toegeslagen.

"Mijn mooiste koppel zwarte zwanen, drie eenden, twee witte zwanen, een Mechelse koekoek", somt Dirk de slachtoffers van de recentste aanval op. "Ik word er moedeloos van. Ik had ooit een mooie populatie van zo'n 200 hoenderdieren. Nu hou ik er maar een dertigtal meer over. De voorbije dagen kreeg ik 's nachts bijna dagelijks bezoek van vossen. Ik probeer mijn domein zo goed mogelijk af te schermen, maar vier hectare omheinen is onbegonnen werk."





40 dieren

Begin november maakte een hongerige vos bij Dirk in de buurt van provinciedomein Wallemote al eens 40 ganzen, eenden, zwanen en kippen tijdens één nacht een kopje kleiner.





Dirk vroeg het stadsbestuur en de provincie om maatregelen tegen de overpopulatie vossen op het domein, maar keerde tot nu toe van een kale reis terug. Toelating om op vossen te jagen in het domein is er niet. (LSI)