Vos maakt 40 slachtoffers rond Wallemote 07 november 2018

02u26 4

Een hongerige vos heeft afgelopen weekend hard toegeslagen bij een bouwaannemer en dierenliefhebber vlakbij provinciedomein Wallemote in Izegem. Dirk De Jaeger (64) stelde vast dat er maar liefst 40 ganzen, eenden, zwanen en kippen zijn doodgebeten. "Er moet opgetreden worden tegen de overpopulatie van vossen", vindt Dirk.





Naar dagelijkse gewoonte gaf Dirk zaterdagochtend voor dag en dauw zijn vele dieren eten. Maar in tegenstelling tot andere dagen kwamen er nauwelijks ganzen, eenden, zwanen of kippen op het voedsel af. "Ik vond dat vreemd en ging met een zaklamp in het donker in de weide kijken. Ik kwam het ene kadaver na het andere tegen. Ik was er echt niet goed van. Ik ben een echte dierenliefhebber. Naar sommige hanen moest ik drie jaar zoeken."





Grote boosdoeners zijn volgens Dirk de vele vossen die op provinciedomein Wallemote aan de overkant van de straat wonen. "Er is te weinig wild voor de vossen. Daarom gaan ze elders op zoek naar hun eten." Dirk contacteerde ondertussen al het stadsbestuur en de politie van de zone Riho. Hij stelde aan een jager ook de vraag of er een klopjacht op de vossen gehouden kan worden. "Ik koester geen haat tegen vossen", verduidelijkt Dirk. "Maar het is dringend tijd dat het evenwicht in het provinciedomein hersteld wordt. Nu komen ze bij mij aan tafel." Voor Dirk is het al de derde keer in tien jaar tijd dat vossen bij hem toeslaan. (LSI)