Vos bijt 19 kippen dood, eenden zijn spoorloos 28 april 2018

02u26 0 Izegem Een vos heeft donderdag lelijk huisgehouden op een stuk grond langs de Tinnenpotstraat in Emelgem. 19 kippen werden doodgebeten, vier eenden zijn spoorloos verdwenen. "Het was een bloedbad", zegt eigenaar Sander Vermaut (27), "maar dat is nu eenmaal hoe de natuur in elkaar steekt, zeker?"

Op een terrein naast van 6.000 vierkante meter naast zijn woning heeft Sander Vermaut al jaren heel wat kippen en eenden lopen. Maar sinds donderdag is de populatie sterk uitgedund. "Een vos heeft toegeslagen", zegt Sander. "Het was mijn vader die op het bloedbad uitkwam. Hij heeft onmiddellijk alle kadavers geruimd en weggebracht. Eigenlijk ben ik blij dat ik de gevolgen van de slachting niet gezien heb. Mijn dieren zitten al jaren op dat stuk grond. Er is een oude omheining, ja. Maar er zitten gaten in. Zes jaar geleden drong al eens een vos het terrein binnen. Maar toen was de tol veel minder groot. Ik deed toen een aanvraag om een omheining te mogen plaatsen, maar dat werd geweigerd omdat het terrein in agrarisch gebied ligt. Nu heb ik opnieuw een mailtje gestuurd naar de stad, in de hoop dat ik mijn dieren wat beter kan beschermen." Sander speelde niet alleen 19 kippen kwijt, er ontbreken ook vier eenden. "Wellicht zijn die uit angst voor de vos gaan vliegen. Als dat zo is, zullen ze wel weer terugkeren. Maar toch... Andere eigenaars van kippen zijn bij deze gewaarschuwd."





De kans bestaat overigens dat de vos elders al eerder toesloeg. Sander vernam gisteren dat een koppel ganzen aan het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem ook het slachtoffer werd van een vos. (VDI/VHS)