Voorwiel breekt af na botsing tegen rotonde 18 juni 2018

Een 21-jarige Izegemnaar is gisteren rond 6.45 uur met zijn BMW tegen een rotonde gebotst. De automobilist kwam op de Baronielaan uit de richting van de Kortrijksestraat toen hij aan de Henri Dunantstraat met zijn linkervoorwiel tegen de betonnen rand van de rotonde knalde.





De klap was zo hevig dat zijn voorwiel afbrak. De BMW sleepte nog wat over de rijweg en kwam tot stilstand in het begin van de Henri Dunantstraat. De automobilist raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. (VHS)