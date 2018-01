Voorwaardelijke straf na 50 jaar huwelijk 02u31 0

Een 72-jarige man uit Izegem kreeg van de rechter een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro voor herhaaldelijk partnergeweld. Als hij zich aan enkele voorwaarden houdt, moet Willy L. de boete ook niet betalen. Hij moet zich wel laten begeleiden en proberen van de drank af te blijven. Ondanks een gouden huwelijk van vijftig jaar stond hij terecht voor het toedienen van klappen aan zijn echtgenote: vier keer in amper één jaar tijd. "Hij heeft me al veel hartzeer bezorgd", vertelde zijn echtgenote aan de rechter. "Als hij gedronken heeft, is hij agressief. Als we samen op stap gaan, valt het nog mee."





"Ik ben volledig in fout", klonk het verontschuldigend bij Willy L. (LSI)