Voorwaardelijke celstraf en boete voor vader voor onophoudelijke belaging dochter LSI

05 maart 2019

14u19

Bron: LSI 0

Een 58-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een boete van 400 euro omdat hij zijn dochter en haar gezin blijft lastig vallen. Ondanks herhaalde aanmaningen om hen met rust te laten, bleef Geert A. verder doen. Hij dook op aan de schoolpoort van zijn kleinkinderen, stuurde brieven, sprak ellenlange voicemailberichten in, verspreidde op Facebook foto’s van zijn kleinkinderen als opsporingsbericht. Hij probeerde via de rechtbank al een grootoudercontact te bekomen maar kwam van een kale reis thuis. De man kampt met een verleden van drugs en alcohol en psychiatrische problemen. Zijn dochter probeerde zich er jarenlang over te ontfermen maar gaf in 2016 aan alle contact te willen verbreken. Dat kon Geert A. moeilijk verkroppen. Ondertussen liet hij zich vrijwillig opnemen in een psychiatrische instelling. De voorbije maanden liet hij zijn dochter met rust. Hij moet zich van de rechter wel aan enkele voorwaarden houden om de celstraf voorwaardelijk te houden.