Voorwaardelijke celstraf en boete voor ‘Donna’ voor cannabishandel

19 februari 2019

Een 29-jarige vrouw uit Izegem die op 25 april 2018 ontmaskerd kon worden als leverancier van cannabis in het Izegemse uitgaansmilieu heeft van de rechter een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een boete van 400 euro gekregen. Ze moet de komende jaren wel voorwaarden volgen.

Onder de schuilnaam ‘Donna’ verkocht C.V.H. de softdrugs vanuit haar woning in de Stationsstraat. Een huiszoeking betekende het einde van de handel. “De grootste fout die ik ooit gemaakt heb”, zo omschreef ze zelf de beslissing om drugs te verkopen. “Ik dacht met het extra geld mijn zoontje een beter leven te kunnen geven. Maar ik besef nu dat het eerder uit gemakzucht was. Het resultaat is dat ik mijn zoontje al negen maanden niet meer zie en geen enkele vriend van toen is overgebleven. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik zal alles doen wat ik kan om mijn zoontje terug te krijgen.” De vrouw betwistte wel dat ze ooit drugs aan minderjarigen verkocht.