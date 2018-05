Voorverkoopdag cultureel najaar De Leest 18 mei 2018

Op zaterdag 19 mei organiseert cultuurhuis De Leest een voorverkoopdag voor zijn najaarsprogrammatie. Van 9 tot 13 uur kan je aan de balie kaartjes kopen. In de polyvalente zaal zal er een Repair Café zijn voor wie oude spullen wil laten herstellen.





Volgnummertje

Je kan ter plaatsje ook een volgnummertje halen en thuis of op de smartphone volgen wanneer het jouw beurt is. Vanaf 17 uur kan je online tickets kopen. Vanaf dinsdag 22 mei kan iedereen kaartjes kopen via 051/33.76.10. Enkele blikvangers van het najaar zijn een retrocircus met een eigen tent voor DE Leest, een ode aan Toots thielemans, Het Zesde Metaal, Freddy De Vadder, Wouter Deprez en Kristien Hemmerechts.





