Voortaan permanente bewaking aan openluchtzwembad 11 augustus 2018

02u26 0 Izegem Het stadsbestuur van Izegem neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen om de rust in en rond openluchtzwembad De Krekel te doen terugkeren. Daarom komt er vanaf vandaag tot het einde van de zomervakantie 's namiddags permanent politietoezicht op de ligweide en huurt de stad veiligheidsagenten in voor toegangscontrole en bewaking.

Het toegangsverbod voor amokmakers, de geregelde aanwezigheid van de politie en de controle van tassen en rugzakken leidde de afgelopen twee weken al tot beduidend minder incidenten met Noord-Franse jongeren. Vijftien onder hen - uit de regio van Roubaix en Hem - werden na wangedrang de toegang geweigerd. "Die maatregelen werpen hun vruchtren af, maar we zijn er nog niet", meldt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Ik wil dat elk Izegems gezin met plezier naar ons openluchtzwembad komt voor een namiddag plezier, maar dat wordt nog steeds al te vaak verstoord door asociaal en baldadig gedrag, zelfs al in de wachtrij voor de ingang. We merken bovendien dat mensen nog steeds roken, wat verboden is. Sommigen slagen er ook in om drugs of alcohol binnen te smokkelen via het park, door of over de omheining van het zwembad en de ligweide. Ook dat moet definitief gedaan zijn. Daarom schakelen we private veiligheidsagenten in en zal de politie 's namiddags permanent mensen ter plaatse houden om toezicht te houden." De parkzone rond het openluchtzwembad wordt afgesloten met werfhekken. De controle van de tassen en rugzakken wordt verplaatst naar de zone voor de ingang van het sportcomplex." (VDI)