Voormalige watertoren heractiveren niet mogelijk: “Groentebedrijven liggen te ver” VDI

27 maart 2019

11u18

Bron: VDI 0 Izegem Het voormalige waterleidingnet en de watertoren van de Verenigde Roters zullen niet opnieuw geactiveerd worden. “De voormalige watertoren wordt een stille erfgoedgetuige van het vlasverleden in onze stad en in de regio”, zegt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA).

Een jaar geleden wilde Kurt Himpe, toen nog als provincieraadslid, laten onderzoeken of het mogelijk was het voormalige waterleidingnet en de watertoren van de Verenigde Roters te activeren in tijden van watertekort. De provincie heeft nu vastgesteld dat het leidingnet op heel wat plaatsen onbruikbaar geworden is. Inagro heeft ook onderzocht welke bedrijven van het waterleidingnetwerk gebruik zouden kunnen maken als het systeem zou gecativeerd worden, maar de meeste groentebedrijven liggen in de buurt van Ardooie en Staden en dus te ver van het waterleidingsysteem.

Het leidingsysteem werd in 1958 aangelegd door twaalf vlasondernemers uit Izegem, Sint-Eloois-Winkel en Lendelede en bestond uit een netwerk van 8,5 kilometer en een watertoren. Die moesten water aanleveren voor het warmwaterroten, een techniek bij het verwerken van vlas. Eind 2013 werd het systeem buiten werking gesteld. In 2014 werd naar aanleiding van Open Monumentendag een brochure gepubliceerd en een infobord geplaatst aan de watertoren in de Klaregrachtstraat. “We hebben geen weet van plannen om de watertoren te verwijderen”, zegt de erfgoedschepen. “Voor voorbijgangers en fietsers zal het dus mooie plaatjes blijven opleveren en door het infobord kunnen ze ook nog even de geschiedenis induiken.”