Voormalig stadssecretaris Daniel Charlier overleden 03 februari 2018

Woensdag is oud-stadssecretaris Daniel Charlier op 78-jarige leeftijd na een zware ziekte overleden.





Hij werd op 11 februari 1940 geboren en volgde in 1974 Michiel Tanghe als stadssecretaris van Izegem op. Hij zou ruim 28 jaar mee aan het roer zitten omtrent het reilen en zeilen in de stad. Zijn eerste burgemeester was Gustaaf Nyffels, met wie hij samen werkte aan de uitbouw van Izegem als industriestad. In 1999 werd hij verheven tot Officier in de Kroonorde.





Na zijn pensioen verdween hij nagenoeg helemaal uit het openbare leven. Hij werd opgevolgd door huidig secretaris Anton Jacobus. Daniel Charlier was getrouwd met Leonora Kerckhove. Samen hebben ze een dochter Caronline.





De uitvaartplechtigheid vindt in intieme kring plaats. (VDI)