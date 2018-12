Voormalig burgemeester Gerda Mylle stapt na dertig jaar uit de politiek: “Tijd voor een nieuwe generatie” Valentijn Dumoulein

27 december 2018

15u47

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Gerda Mylle (65) heeft er haar laatste gemeenteraad op zitten. De voormalige burgemeester stapt na dertig jaar uit de lokale politiek, maar niet voor ze nog één keer terugblikt op drie decennia wel en wee in haar Izegem.

Het politieke cv van Gerda Mylle oogt indrukwekkend. In 1988 gestart als CVP-voorzitster, twaalf jaar schepen, van 2007 tot 2012 de eerste vrouwelijke burgemeester van Izegem en later nog een jaar provincieraadslid gevolgd door een jaar als volksvertegenwoordiger. Deze legislatuur was ze gemeenteraadslid op de oppositiebanken. “Precies dezelfde functie waar ik in 1989 voor het eerst mee verkozen raakte, dus in dat opzicht was de cirkel rond”, vertelt Gerda. “Als politicus moet je beseffen dat je maar een bepaalde tijd mee kan draaien. Ik heb dat drie legislaturen vanuit de meerderheid kunnen doen. Met veel trots en voldoening, maar op een bepaald moment ga je ‘over datum’. In dat opzicht was de laatste legislatuur er één te veel. Vanuit de oppositie kon ik niet veel doen en daar heb ik het toch moeilijk mee gehad.”

Belofte ingelost

Nochtans hoefde haar politieke verhaal nu nog niet te stoppen. CD&V maakt vanaf januari na zes jaar opnieuw deel van de meerderheid uit en Mylle had recht op een zitje in de gemeenteraad. Ze kreeg zelfs de kans die raad voor te zitten, maar bedankte voor de eer. “Het is tijd voor een nieuwe generatie om zich te tonen”, vindt Gerda. “Met partijgenoot Dries Dehaudt (29) krijgen we er een jonge, enthousiaste gemeenteraadsvoorzitter bij en Eveline Christiaens neemt mijn plaats in de gemeenteraad in. Voor mezelf was het al langer duidelijk dat mijn verhaal hier zou stoppen. Ik heb uit eerbied voor de partij de rol van lijstduwer op mij genomen, ook omdat de kaarten er niet goed bij lagen. Eind 2017 verloren we onze gedoodverfde lijsttrekker Peter Defreyne aan een slepende ziekte. Hij had het charisma en intellect om die rol met verve te vervullen, maar het heeft niet mogen zijn. Op zijn sterfbed heeft hij ons laten beloven dat we er alles aan zouden doen om opnieuw deel van de meerderheid uit te maken. Ann Van Essche is als lijsttrekker naar voor geschoven. Zij zal straks schepen voor onze partij worden, dus ik ben blij dat die belofte is ingelost.”

Dat het tij voor haar partij na zes jaar oppositie gekeerd is, doet Gerda veel plezier. “Op die manier kan ik de actieve politiek met een gerust hart achter mij laten. Cd&V zal de komende jaren het sociaal gezicht van onze stad vormen en kan op die manier een belangrijk steentje bijdragen. Er wachten ons op dat vlak belangrijke uitdagingen zoals de oprichting van een Huis van het Kind, maar ook de aanpak van armoede.”

Belgian Shoes

Ook Gerda kon in al die jaren al heel wat realiseren. Van sporthal ’t Sok in Kachtem en de opstart van stadsmuseum Eperon d’Or tot de realisatie van cultuurcentrum De Leest. “Ik zie prinses Astrid nog steeds op de officiële opening op pantoffels rondlopen. Ze had luxe-exemplaren van het merk Belgian Shoes gekregen en ruilde prompt haar hoge hakken voor de sloffen. (lacht). Alleen jammer dat de herinrichting van de stationsomgeving er nooit is gekomen. Dat blijft mijn grootste gemiste kans. Amper enkele maanden voor er geld voor het project vrij zou komen, was er een bestuurswissel en verdween het in de koelkast. Nu is er geen budget meer voor.”

De voormalige burgermoeder eindigde haar mandaat met een laatste agendapunt over een herdenkingstuin voor overledenen. “Het deed me terugdenken aan mijn allereerste interpellatie in 1989”, zegt ze. “Toen pleitte ik voor de verhoging van kindergeld. Dat werd positief ontvangen en ik was vertrokken. Het heeft me geleerd altijd op te komen voor mijn medemens. Achteraf gezien denk ik dat die missie wel geslaagd is. Of ik straks meer vrije tijd heb? Weinig. (lacht). Ik blijf actief als voorzitter van de provinciale tak van Beweging.net en ook in andere verenigingen blijf ik met plezier meedraaien.”

