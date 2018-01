Voor het eerst verkozen in 1976, maar nooit burgemeester 22 januari 2018

02u38 0 Izegem 42 jaar zetelde Geert Bourgeois in de gemeenteraad van Izegem. 24 jaar zat hij op de oppositiebanken, achttien jaar maakte hij mee het beleid. Twaalf jaar was hij eerste schepen. Hij schopte het nooit tot burgemeester. "Die droom heb ik intussen opgeborgen."

Geert Bourgeois was één keer dicht bij de tricolore sjerp. "In 2000 haalden we met N-VA 24 procent van de stemmen en had ik het hoogste aantal voorkeurstemmen, maar het heeft niet mogen zijn. Al is die bladzijde intussen omgedraaid. Minister-president is ook niet slecht?"





In 1976 werd hij op 25-jarige leeftijd voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid. Hij verzamelde 997 voorkeurstemmen.





In 1982 werd hij herverkozen en kwam de Volksunie mee in het stadsbestuur. Bourgeois werd schepen van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Stadskernvernieuwing, Handel, Middenstand en Industrie, en Juridische Aangelegenheden. Sindsdien werd hij telkens herverkozen en in 1988 was hij weer schepen.





In 1994 kwam een andere meerderheid aan de macht en was Bourgeois schepen af. Hij bleef zetelen in de gemeenteraad en bleef een stemmenkanon, maar richtte zijn pijlen hogerop.





In 1995 werd hij volksvertegenwoordiger. Twee jaar later was hij fractievoorzitter in de Kamer. In 2000 deed hij een gooi naar de burgemeesterssjerp, maar dat lukte niet. Hij werd in die periode partijvoorzitter, eerst van de VU, daarna van de N-VA.





In 2004 kreeg Bourgeois de bevoegdheid van Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme.





In 2009 werd hij opnieuw Vlaams minister, dit keer van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering, Toerisme, Onroerend Erfgoed en Vlaamse Rand. In dezelfde periode bekleedde hij de post van Vlaams viceminister-president.





In 2014 werd Bourgeois Vlaams minister-president.





In 2018 stopt Geert Bourgeois met de lokale politiek. (SVR)