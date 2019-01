Voor 5.000 euro aan boetes bij 45 overtredingen LSI

15 januari 2019

17u57

Bron: LSI 0 Izegem Een controle van de verkeersdienst van de politiezone Riho, douane, Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA), Vlabel en de Dienst Toezicht op Sociale Wetten (TSW) heeft dinsdagochtend in Hooglede en Roeselare voor 5.000 euro aan boetes opgeleverd bij 45 overtredingen.

De controles vonden plaats aan het op- en afrittencomplex van de E403 en de N36 in Izegem en aan de Bruggesteenweg in Hooglede. Eén automobilist reed onder invloed van drugs en moest meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. Eén auto was niet verzekerd en werd in beslag genomen. Acht andere wagens hadden defecte verlichting. Veertien chauffeurs kregen een pv omdat ze achter het stuur aan het bellen waren en zes automobilisten droegen hun gordel niet. Eén weggebruiker zat tot slot achter het stuur van een voertuig met een vervalst rijbewijs.