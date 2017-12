Voor 2018: nieuwe speelpleintjes en heraanleg Marktstraat 02u55 1

Weinig grote verrassingen in het investeringsbudget voor 2018. Nieuw is dat er 50.000 euro uitgetrokken wordt voor de vernieuwing van de speelpleintjes in de Mol, de Lindewijk en Sint-Rafaël. Nog ten behoeve van de jeugd belooft de stad de site Rebry grondig onder handen te nemen. Verder gaat er geld naar de heraanleg van de Marktstraat en komen er vier nieuwe camera's in het centrum. Op vlak van cultuur gaat er - wegens de grote vraag - extra geld naar geleide bezoeken in Eperon d'Or en komt er een nieuw toelagereglement voor kinderopvanginitiatieven. Ten slotte gaat er ook geld naar studies over een uitbreiding van het stadhuis, fietsroutes langs de Mandel en de toekomst van het zwembad. (SVR)