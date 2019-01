Volle markt klinkt op het nieuwe jaar VDI

06 januari 2019

15u04

Bron: VDI 4 Izegem Op heel wat plaatsen in onze regio nodigde het gemeente- of stadsbestuur inwoners uit om samen op het nieuwe jaar te komen klinken.

In Izegem nam burgemeester Bert Maertens de gelegenheid te baat om zijn nieuwe bestuursploeg voor te stellen en een tipje van de sluier te lichten wat betreft de beleidsplannen voor de komende zes jaar. “Bovendien zijn drie van de zes schepenen een vrouw. Een mooi evenwicht”, meldt burgemeester Bert Maertens. “Met dierenwelzijn heeft nieuwe schepen Lisbet Bogaert er ook een nieuwe bevoegdheid bij, die velen vast niet onbelangrijk zullen vinden.”

Inwoners konden smullen van verschillende versnaperingen van lokale handelaars, van soep en bier tot koffie en 180 kilogram hutsepot.

In Meulebeke zakten net geen duizend inwoners naar OC Vondel af en ook in Ingelmunster was het over de koppen lopen voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de Brasserie. Ook in onder andere Hooglede, Tielt en Oostrozebeke trakteerde de gemeente op een hapje en een drankje om 2019 goed in te zetten.