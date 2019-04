Volksvriend is niet meer: ‘Taxi Wilfried’ overleden op 87-jarige leeftijd Hans Verbeke

09 april 2019

19u38 7 Izegem In de Sint-Jozefskliniek in Izegem is maandagavond Wilfried Maertens, in de wijde regio gekend als ‘Taxi Wilfried’, overleden. Hij was 87. De echtgenoot van Diane Smet was niet alleen de stichter van taxi- en ambulance/begrafenisdienst Taxi Wilfried maar ook mede-oprichter van de Dienst 900 in Izegem. De volksvriend was ook jarenlang vrijwillig brandweerman in het Izegemse korps.

Toen Wilfried jong was, had hij al een drukke krantenronde - het was overigens op die manier dat hij z’n toekomstige echtgenote leerde kennen - en startte hij ook met taxivervoer. Samen met andere pioniers, zoals Albert ‘Berten’ Vandommele startte hij in z’n stad de toenmalige Dienst 900 op. Echtgenote Diane werd prompt gebombardeerd tot centraliste, zij moest de noodoproepen beantwoorden en de mannen op weg helpen naar de interventie. In 1961 verhuisde het echtpaar naar café ’t Belfort in de Roeselaarsestraat, recht tegenover de Sint-Jozefskliniek. Het was de start van nog meer werken, zeven dagen op zeven. Pas 23 jaar later trok het koppel weer naar hun oorspronkelijke woning, ook in de Roeselaarsestraat. Wilfried was intussen ook aan de slag gegaan als uitvaartverzorger. Het maakte dat in Izegem en daarbuiten er haast niemand was die ‘Taxi Wilfried’ niet kende.

Uitvaart komende zaterdag in de aula van uitvaartverzorger Snoeck

Wilfried en Diane kregen een zoon en twee dochters, intussen zijn er ook zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 13 april om 11 uur in de aula van het uitvaartcentrum Snoeck, in de Bellevuestraat 24 in Izegem. Wie de overledene voordien een laatste groet wil brengen, kan daarvoor elke dag van 15 tot 19 uur terecht in het uitvaartcentrum.