Voetzoeker ontploft: zes VTI-leerlingen preventief naar ziekenhuis

Opvoeders van de Prizma Campus VTI hebben gisterennamiddag zes leerlingen naar het ziekenhuis gebracht, nadat iemand tijdens de speeltijd een voetzoeker had laten ontploffen. "Het gaat om een preventieve maatregel, om zeker te zijn dat de leerlingen in kwestie geen gehoorschade hebben opgelopen", zegt directeur Jan Verbeke. "Eén leerling liep bij het voorval twee minuscule brandwondjes op." Vorig jaar deed zich net hetzelfde voor in de Prizma Campus VTI. "Het is een klassiek verschijnsel in de aanloop naar de 100-dagen viering", weet Verbeke. "Volgende week vrijdag is het weer zover. We weten dat er in de dagen vooraf wat geëxperimenteerd wordt met voetzoekers. Daarom ga ik de leerlingen vooraf toespreken over de gevaren. Ook worden de studenten gewezen op het verbod dat de burgemeester heeft uitgevaardigd op onder meer het gebruik van voetzoekers." De directie zoekt nu uit wie verantwoordelijk is voor het incident. De leerling die vorig jaar een voetzoeker gooide op de speelplaats, werd enkele dagen geschorst. (VHS)