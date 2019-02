Vlaamse subsidies voor creatieve schoolprojecten VDI

15 februari 2019

16u07

Bron: VDI 0 Izegem Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trekt 340.000 euro uit om creatieve cultuurprojecten op school te ondersteunen. In onze provincie krijgen 32 scholen 60.000 euro van dat bedrag.

Freinetschool De Bonte Specht in Roeselare krijgt 2.000 euro voor een project rond dromen. De Izegemse Sint-Rafaëlsschool krijgt hetzelfde bedrag voor een muzisch project met de titel ‘Night at the Museum’. Basisschool De Valke in Lichtervelde ontvangt ook 2.000 euro voor het project ‘mmm…beter dan chocolade!’. Ook het Klein Seminarie in Roeselare krijgt een subsidie. De minister houdt 1.850 euro voor hen opzij om te investeren in het project ‘R.E.S.P.E.C.T.’. “De projecten stimuleren de brede ontwikkeling van elke leerling en laat toe dat elke jongere, ongeacht de thuissituatie of sociaaleconomische achtergrond, kan genieten van cultuur”, zegt Crevits.