Vlaamse Feestdag met pop-up zangcafé en samenzang 06 juli 2018

Vanavond is er op het binnenplein van het stadhuis een Pop-upzangcafé met cabaretier Karel Declercq. Hij brengt er liedjes uit zijn programma De Keurschlager. De deuren openen om 19.30 uur en de avond begint om 20 uur. De toegang is gratis. Op zaterdag 7 juli is er om 14 uur het 26ste kaartkampioenschap Manillen in 't Sok in Kachtem. Inschrijven bij kim.decoster@izegem.be of 051/337.337. Op dinsdag 10 juli is er een officiële plechtigheid voor de Vlaamse Feestdag. Om 20 uur kan je in kasteel Wallemote gaan luisteren naar Luc Devoldere van Ons Erfdeel. Op woensdag 11 juli zelf is er vanaf 16.30 uur kinder- en terrasanimatie op de Grote Markt. Vanaf 19.30 uur is er het samenzangprogramma Vlaanderen Zingt met koor Zimra. Maarten Cox en Tri-Plex komen optreden. Presentator van dienst is Donaat Deriemaeker. (VDI)