Vlaams Belang met volledige lijst naar kiezer 09 juli 2018

02u37 0 Izegem Vlaams Belang heeft zijn huiswerk voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar en bijna de hele lijst ingevuld.

"Hoewel er nog altijd een aantal mensen niet kunnen of mogen opkomen door weerstand van hun werkgever moeten we nog maar één plaats voor een vrouw invullen", vertelt lijsttrekker Giel Seynaeve. Op de lijst staan zestien nieuwe namen. Zeven kandidaten zijn jonger dan 35 jaar. Daaruit blijkt dat de interesse voor ons programma weer aan het groeien is." De jongste kandidaat is de 18-jarige Ines Vanhaverbeke, de oudste is Jeaninne Sintobin-Moerman (82), moeder van Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin, die onlangs naar Brugge verhuisde. Ook zijn broer Piet staat op de lijst. De partij wil het aantal zitjes in de gemeenteraad verdubbelen naar vier en reikt N-VA de hand om in het bestuur het gewicht van de nationalisten te versterken. Andere namen op de lijst zijn Nathalie Dewulf, Eugene Beernaert, Lieven Gayse, Luc De Moor, Myriam Declercq, Keith Grymonprez, Cindy Piepers en Bjorn Verhaeghe. Lijstduwer is voormalig stadssecretaris Christiaan Deforche. (VDI)