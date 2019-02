Vlaams Belang hekelt papierverspilling VVSG VDI

25 februari 2019

14u07

Bron: VDI 0

Vlaams Belang-fractieleider Giel Seynaeve is niet te spreken over het welkomstpakket dat nieuwe gemeenteraadsleden over heel Vlaanderen recent van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten hebben gekregen.

“Hoewel het gebaar op zich mooi is zat er veel overbodig papier bij”, zegt hij. “Eenmaal geopend bleek de doos een folder van een projectontwikkelaar; een paar prullaria van VSV, VLAIO, Unia, Unizo en een drukkerij te bevatten. Goedbedoeld, maar een aanfluiting van alle goede voornemens omtrent milieubewust omgaan met onze omgeving. Daarom onze vraag aan de stad om dergelijke publiciteit af te keuren en er bij de VVSG op aan te dringen in de toekomst de nuttige documenten op een sobere en milieubewuste manier te verpakken.

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) belooft de kwestie bij de VVSG te laten aankaarten. “Een boodschap die we per e-mail zullen sturen, om het goede voorbeeld te geven”, besloot die.